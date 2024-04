Tra ceramiche e legni pregiati. Va in scena l’incanto dell’aurora

Riflessi ospita nel centralissimo store di piazza Velasca a Milano un ricco calendario di eventi in partnership con realtà di spicco in comparti diversi, tutte unite da valori quali eccellenza produttiva, profondo know-how, innovazione, legame con il territorio e patrimonio umano.

L’obiettivo del brand è, infatti, mettere a sistema diverse storie aziendali di successo per promuovere, ai visitatori internazionali e non, la sinergia che può nascere con player straordinari quali Berlucchi Franciacorta, Marazzi The Top, Pastificio Gentile, Tanqueray e Terrazza Calabritto.

L’occasione è naturalmente propizia per svelare le numerose novità del brand all’interno dell’inedito allestimento ispirato alle cromie dell’aurora firmato da Bruno Tarsia, noto architetto ed interior stylist che da anni collabora con Riflessi. Fra gli highlights: nuove ceramiche, legni pregiati e rivestimenti esclusivi come pelli Gold e Nabuk; la nuova famiglia di sedute ’Vela’ perfette anche per uso contract; i nuovi tavoli ’Onda’ e ’Paradise’, quest’ultimo personalizzabile al centimetro nella versione fissa, e un’eclettica gamma d’illuminazione.

Più in particolare, la nuova lastra in gres porcellanato Silver Root di Marazzi interpreta il top con piano ad induzione integrato proposto sull’iconico tavolo LIVING, portando in scena una nuova testimonianza della solida collaborazione che lega le due eccellenze italiane. Le delicate sfumature e venature del gres effetto pietra Silver Root donano un nuovo look ad uno dei prodotti più identificativi dell’azienda.

Le potenzialità intrinseche delle lastre ceramiche ’Marazzi The Top’ sono perfettamente performanti con il sistema ad induzione sviluppato da Riflessi, per una proposta unica nel settore dell’arredamento.

Alberto Levi