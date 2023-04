Scavolini Musa ispiratrice della casa

Ricercatezza, versatilità e innovazione. Sono queste le peculiarità di Musa, la nuova cucina Scavolini, Vuesse Design. Un programma pensato per esaltare lo stile contemporaneo e l’eleganza formale grazie a una nuova modularità e all’ampia gamma di finiture che consentono di creare infiniti scenari, all’insegna della più ampia personalizzazione. Musa è una proposta che evidenzia l’eccellenza di Scavolini nella lavorazione dei materiali. La continua ricerca e sperimentazione ha, infatti, portato all’introduzione di inedite finiture, disponibili in tre nuance dall’effetto perlato – Cuvée, Pas Dosé e Perlage – in grado di definire ogni architettura con un’allure moderna e sofisticata. L’elemento distintivo del modello è l’anta piana, squadrata da 22 mm, abbinata a una selezione di maniglie dal design lineare e compatto, tra cui due modelli realizzati su disegno esclusivo, disponibili nelle finiture acciaio satinato e antracite opaco compatibili anche per le ante dogate montate in orizzontale e verticale. Per valorizzare la continuità tra la cucina e la zona living, la collezione offre soluzioni integrate per dar vita a spazi polifunzionali, in cui attività operative e relax convivono in armonia.

"Il nostro percorso di ampliamento dell’offerta è stato e continua ad essere graduale – afferma Fabiana Scavolini – Amministratore Delegato Scavolini –. Abbiamo prodotto solo cucine fino al 2012, anno in cui la proposta Scavolini si è allargata alla stanza da bagno. In seguito abbiamo introdotto proposte d’arredo per il living, per la cabina armadio e, da quest’anno, anche per gli ambienti esterni con la cucina Formalia Outdoor. La vocazione all’innovazione e la volontà di metterci sempre in gioco – continua Fabiana Scavolini –, rispondendo con concretezza alle nuove sfide del mercato, fanno parte del nostro dna e sono alla base del nostro successo. Inoltre il cliente finale può ricevere un progetto completo per la propria casa, affidandosi a un unico e autorevole interlocutore".

Tra le novità proposte ’extra-cucina’ per questo 2023 è certamente degna di nota la ’Walk-in Fluida’, la cabina armadio Scavolini che è una vera e propria meraviglia, ideale per una perfetta organizzazione dello spazio nel contesto notte. Non di meno il progetto Libra, ovvero la perfetta rappresentazione della ricerca spasmodica della funzionalità e, al tempo stesso, dell’equilibrio dei volumi. Frutto di un lavoro che ha portato all’introduzione di finiture e modularità nuove in grado di arricchire la libertà compositiva, Libra è la soluzione d’arredo completa e versatile, progettata per declinare lo stesso linguaggio stilistico dalla cucina al living. Il progetto si contraddistingue per l’alto livello estetico conferito dal design dell’anta piana, squadrata da 22 mm, e dalle finiture inedite, disponibili nelle tre nuance dall’effetto perlato: un abbinamento in grado di definire ogni proposta con un’allure sofisticata e contemporanea.

Grande modernità e innovazione di qualità sono il risultato di oltre 60 anni di attività e di successi. Un patrimonio del Made in Italy che il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto celebrare inserendo l’azienda all’interno del prestigioso ’Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale’.