Le miscele Caffè Moak incontrano Seletti. Un matrimonio di gusto

Dalla giornata di oggi fino alla fine della rassegna meneghina il 21 aprile, le miscele di Caffè Moak incontrano il design di Seletti all’interno dello showroom del brand in corso Garibaldi 117: il brand siciliano sarà infatti il coffee partner ufficiale di Seletti.

All’interno di Casa Seletti sarà allestito ’Spazio Moak x Seletti’, un corner speciale progettato ad hoc per l’occasione nel quale, durante tutta la settimana, sarà possibile degustare caffè e non solo, completamente immersi nel design accattivante e colorato di Seletti. In occasione della partnership, Caffè Moak ha sviluppato una versione limited edition di latte brandizzate Seletti, contraddistinte da pattern geometrici che dialogano perfettamente con l’immaginario del brand.

Oltre alla collaborazione con Seletti, durante la Design Week, Caffè Moak, porterà avanti altri tre progetti che rispecchiano l’anima contemporanea e creativa del brand. Sarà infatti coffee partner di Caleido, Testoni 1929 e Lùbar.

Partnership come questa rappresentano indubbiamente un altro importante tassello nel percorso di crescita e affermazione del brand Caffè Moak: un’occasione di grande rilevanza per mostrare la professionalità e la versatilità dell’azienda, capace di adattarsi ad iniziative differenti sviluppando sempre progetti innovativi, contemporanei e di tendenza.

E.S.