La visione del Design e quattro duetti creativi

Al Salone, Florim racconta la sua visione del design e della progettazione nell’allestimento in collaborazione con Matteo Nunziati dal titolo ’Design with a vision’. In evidenza la collezione Mystic Luxe e 11 nuove proposte del marchio FLORIM stone. Al 14 di Foro Buonaparte il Florim Flagship Store mostra un concept espositivo rinnovato, sempre a firma di Nunziati. CEDIT - Ceramiche d’Italia, espone il progetto ’L’arte dell’incontro creativo’, realizzato con BRH+ (Barbara Brondi & Marco Rainò). Ecco 4 ’duetti compositivi’ rappresentati da accostamenti inediti delle collezioni di CEDIT dal 2016 a oggi. Le creatività di Franco Guerzoni & Zaven, BRH+ & Formafantasma, Matteo Nunziati & Federico Peri e Cristina Celestino & Zanellato/Bortotto entrano in relazione tra loro restituendo nuovi schemi compositivi dal forte impatto scenico.