La pietra svetta in casa e fuori Ecco Ragno Richmond

Ragno, tra i più importanti brand ceramici italiani nel mondo, specializzato nella produzione di prodotti in Gres Porcellanato, ha lanciato la prestigiosa collezione Richmond, pavimenti e rivestimenti che riscoprono l’armonia di texture morbide e organiche ispirate alla bellezza della pietra Limestone, capaci di creare uno spazio in&out in cui esprimersi per ritrovare sensazioni di benessere. La tecnologia 3D Ink, l’ultima evoluzione digitale applicata al gres porcellanato, esalta la texture della materia, grazie alla perfetta combinazione tra grafiche e strutture 3D che rende diverso ogni singolo pezzo e conferisce alle superfici volume e profondità. I rivestimenti ampliano al massimo le possibilità progettuali grazie a strutture 3D e decorazioni dai pattern geometrici, floreali e foliage.

La texture, pur apparentemente compatta, rivela in realtà microscopici frammenti sulle superfici ceramiche di pavimenti e rivestimenti tra loro coordinati e resi compatibili tra loro da un effetto pietra elegante e sofisticato.L’apporto di graniglie, incisioni con affondanti e grafiche a incastro enfatizzano il disegno di decorazioni a tema naturale dall’anima minimale o più romantica e geometrie tono su tono, tutte realizzate con tecnologia Touch enfatizzano la lavorazione a rilievo.

Quanto al colore, i cromatismi si fanno delicati grazie a cinque nuances che vanno dal beige al greige, passando per i toni dell’avorio e del grigio. Tratto caratteristico di una collezione in linea con il design più contemporaneo. Due i formati: 100x100 e 60x120 cm, sviluppati su tre superfici: Naturale R9, Naturale R10 B e Strutturata R11 C.

La tecnologia StepWise conferisce inoltre alle superfici un’elevata resistenza allo scivolamento, pur preservando la morbidezza al tatto.

La versatilità della pietra consente abbinamenti monocromatici tra il nuovo rivestimento 33x100 cm e i formati a pavimento, o nell’accostamento con altri prodotti Ragno, come piccoli formati dalla finitura glossy e grandi lastre effetto marmo. Il concetto di continuità decorativa effetto wallpaper è accentuato in soggetti geometrici e naturali, dalla foglia al fiore, e in strutture tridimensionali che interpretano le lavorazioni alto e basso rilievo, tipiche del mondo litico.