Innovazione sostenibile. Design con PBFinestre

La finestra come primo elemento di design per ogni ambiente. Non ha dubbi PBFinestre, azienda italiana leader nella produzione di finestre e porte finestre in legno, legno alluminio e PVC rigenerato, la cui mission è migliorare, con le sue creazioni, la qualità della vita nelle case del mondo (sono presenti in 16 Paesi, dal Qatar agli Stati Uniti, fino a Giappone, Spagna e Marocco). Situata nelle Marche, a Terre Roveresche, e forte di oltre 50 anni di esperienza, da sempre collabora con progettisti e architetti per creare soluzioni d’eccellenza che alleano design innovativo e performance.

Flessibilità produttiva e customizzazione sono infatti i punti di forza che le permettono di offrire per commesse di ogni tipo e con un servizio di vendita diretta orientato alla consulenza (grazie al network PBStore) finestre, portoni e porte finestre su misura e personalizzate in ogni dettaglio. Accanto, l’utilizzo di materie prime d’eccellenza e prestazioni superiori in termini di isolamento termico, acustico, sicurezza e durata nel tempo. Altro atout, la costante innovazione nei processi produttivi per renderli più efficienti e sostenibili e ottimizzare la qualità del prodotto. L’ecosostenibilità guida ogni processo produttivo, dall’impiego di legno lamellare proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile al PVC rigenerato e riciclabile, dalle lavorazioni progettate per minimizzare l’uso di solventi e lo sviluppo di polveri sottili alle vernici a base d’acqua derivate da un processo di riciclo, fino al sistema di recupero delle vernici non usate che permette di riutilizzare fino al 70% di vernici riciclate.

La durata e le prestazioni nel tempo poi, contribuiscono ulteriormente a ridurre gli sprechi energetici, rendendo il prodotto un vero alleato dell’ambiente. PBFinestre ha anche ampliato la linea Design con prodotti minimali e adatti ai progetti architettonici più avanzati, come l’alzante scorrevole FLAT in 60 mm di spessore che consente un massimo afflusso di luce negli edifici.

Marina Santin