Imprese, meno costi E un hub per l’ambiente

Il settore del legnoarredo ha registrato nel 2022 una crescita del fatturato del 12,7% ma i numeri non fotografanoin pieno la realtà: l’aumento delle materie prime e dell’energia ha portato un rincaro nei listini quindi a un più ridotto aumento delle marginalità. Per il 2023, l’auspicio è quello di avere minori costi a carico delle imprese. Il futuro della filiera si gioca comune sulla sfida della transizione verde. A tal scopo da tempo esiste FLAPlus, hub di progetti per accompagnare le aziende nel percorso.