’Gianneschi Pumps and Blowers’: vola l’export. Qualità, ricerca e innovazione per la nautica

Fondata a Viareggio nel 1969 da Luigi Gianneschi come piccola officina elettromeccanica, Gianneschi Pumps and Blowers è, oggi, una realtà di spicco del settore della nautica che – presente nei principali mercati in Italia e all’estero – progetta, produce e vende elettropompe, autoclavi, serbatoi e ventilatori per mega yacht, principalmente da 25 a 80 metri, ma anche fino a 100 metri. A questo suo mercato di riferimento si sono affiancate negli ultimi anni le imbarcazioni da lavoro come quelle della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e i rimorchiatori.

Inoltre, forte dell’esperienza maturata, nel 2005 ha dato vita all’azienda consociata GSI, dedicata a Service a Assistenza dei suoi prodotti, per interventi di avviamento e assistenza a bordo. Da sottolineare poi, che tutte le sue referenze sono testate singolarmente e solo dopo avere superato rigidi controlli vengono consegnate al cliente. Inoltre, a ciascuna di esse è associato uno specifico numero di matricola che permette in qualsiasi momento di identificare tutti i componenti utilizzati in fase di produzione e gli eventuali ricambi.

E sono proprio i prodotti i grandi protagonisti delle numerose fiere cui Gianneschi Pumps and Blowers partecipa sia in Europa che Oltreoceano, quali il Salone Nautico di Genova, il Monaco Yacht Show, il METS di Amsterdam e il Fort Lauderdale International Boat Show negli Stati Uniti, appuntamenti ormai imperdibili che permettono alla realtà viareggina di consolidare la sua posizione di leader nel mercato degli accessori per la nautica. Ecco quindi in primo piano, al Salone di Genova, numerose novità che Gianneschi Pumps and Blowers presenterà anche agli altri appuntamenti internazionali di quest’anno, tra cui spiccano la pompa CB20-87 e la pompa CP45.

La prima, è una versione più compatta delle tradizionali CB. Molto efficiente, con ottime prestazioni e ideale per la distribuzione di acqua pulita sia dolce sia di mare e per la refrigerazione d’impianti di condizionamento, vanta un rapporto qualità-prezzo davvero competitivo. La pompa multistrato CP45, invece, appartiene alla serie delle pompe monoblocco autoadescanti ad anello liquido con girante stellare. Il disegno costruttivo di questa linea garantisce un’eccezionale capacità di adescamento anche con liquidi contenenti aria. L’alta qualità di componenti e materiali (bronzo e acciaio inox) e le sue esclusive caratteristiche la rendono perfetta per yacht, mega-yacht e barche da lavoro prestandosi a molteplici utilizzi come travaso gasolio e biodiesel, alimentazione impianti, lavaggio catene e circolazione acque grigie. Da ricordare anche il prodotto di punta: Gigetta. Quest’ultima, è una pompa autoadescante caratterizzata da un design funzionale pensato anche per facilitarne la manutenzione. Grazie alla sua tecnologia brevettata, permette di svolgere a bordo di grandi yatch sia servizi per cui è necessaria una grande pressione d’acqua (ad esempio antincendio) sia quelli per cui è necessaria una maggiore quantità d’acqua ma meno pressione (come la sentina).

Marina Santin