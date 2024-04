Forni extra smart. La cottura è assistita

Siemens Elettrodomestici lancia la nuova serie di forni iQ700, nuovo cuore dell’Intelligent Kitchen del marchio tedesco. Il sensore extra smart consente di preparare le pietanze con una perfetta doratura, pre-impostabile dall’utilizzatore grazie a una telecamera integrata. Ogni modello è connesso e potenziato dall’Intelligenza artificiale, per offrire risultati di cottura ottimali. Tra le caratteristiche di questi elettrodomestici di ultimissima generazione, l’avvio da remoto per monitorare il forno anche quando si è fuori casa, l’assistente alla cottura per trovare le migliori impostazioni da dare per ogni ricetta e le notifiche intelligenti che avvertono quando il piatto è pronto.