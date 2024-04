Florim: lusso mistico creatività, eleganza e qualità sostenibile

Tante novità sempre nel segno di un Made in Italy etico e di altissima qualità. Torna la settimana del design a Milano e Florim conferma la doppia presenza al Salone del Mobile (Pad. 24 S. Project – Stand G02-G03) e al Fuorisalone nello showroom monomarca in Brera. Le due installazioni, ideate in collaborazione con Matteo Nunziati, mettono in risalto le novità di prodotto proposte dal marchio Florim e FLORIM stone, parti integranti del progetto CarbonZero.

In fiera: ’Mystic Luxe’ è la nuova collezione di grandi lastre Florim che esprime il lusso, l‘eleganza e la ricerca estetica senza tempo. Metalli cromati e agate si combinano per trasformare gli spazi in luoghi di benessere, dove la luce danza attraverso inserti dorati ed effetti glossy, creando giochi di riflessi e ombre che incantano lo sguardo e accarezzano lo spirito. Mystic Luxe contribuisce alla creazione di ambienti dal minimalismo sofisticato e caldo, che si contraddistinguono per la pulizia e la perfezione delle forme, per plasmare oasi di calore e charme. Con la sua matrice cromatica variopinta e intensa, Mystic Luxe si rivolge a coloro che cercano ispirazione e originalità.

Per quanto riguarda FLORIM stone, il marchio di Florim dedicato al mondo dell’arredo e dei piani di lavoro che unisce design e funzionalità in un solo grande formato (320x160 cm) e tre diversi spessori (6-12-20 mm) sono ben 11 le novità presenti al Salone che prevede un ampliamento di gamma con una selezione di superfici che esibiscono un fascino elegante, sobrio e contemporaneo. Il marchio introduce una varietà di soluzioni estetiche che includono due tipi di granito, quattro limestone, un porfido, tre travertini e un marmo raffinato. Questa ampia scelta offre un ventaglio di possibilità progettuali, consentendo di avvicinarsi al mondo dell’arredo con stile e versatilità.

L’innovazione in ambito di decorazione digitale di Florim si estende anche alle nuove superfici FLORIM stone, che offrono effetti materici e tridimensionali sempre più ispirati alle lavorazioni tattili delle pietre naturali, e impasti colorati in massa. L’intera nuova gamma si presenta in singola grafica, in 6 mm di spessore, in formato rettificato e non stuoiato e in 12 mm di spessore non rettificato e stuoiato.