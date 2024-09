Favorevole il mercato verso l’estero e gli Usa. Aumenta la produzione

Gianneschi Pumps and Blowers vanta un mercato quasi equamente diviso tra Italia (55%) ed estero (45%, di cui il 10% rappresentato dagli Usa). Ovunque, per l’azienda viareggina i consensi non mancano, tanto che "da un paio di anni stiamo registrando una crescita a doppia cifra", afferma Alessandro Gianneschi, titolare assieme al fratello Cristiano (entrambi nella foto in basso). Ma in Versilia non c’è spazio per cullarsi sugli allori e i due fratelli pensano si pensa già al futuro. "Nei mesi a venire ci sarà una contrazione per le barche più piccole – spiega Alessandro Gianneschi – quelle più grandi, sopra i 35-40 metri, la fascia in cui operiamo maggiorente, non avranno flessioni. Pensando alla nostra azienda – prosegue – non credo sia possibile registrare un incremento tutti gli anni, ma questi periodi di assestamento e per alcuni settori anche di calo, ci permettono di lavorare su altri aspetti , come nuovi prodotti e migliore organizzazione del lavoro, che abbiamo trascurato per concentrarci, visto l’aumento della domanda, sulla produzione".

M.S.