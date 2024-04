Da grande fiera a evento inclusivo

L’appuntamento con l’edizione numero 62 del Salone del Mobile.Milano è in programma da oggi al 21 aprile prossimo negli spazi di Fiera Milano Rho. Evoluzione e innovazione sono le parole chiave che meglio definiscono il momento più importante nonché punto di riferimento la design industry internazionale. Da evento fieristico, il Salone si fa sempre più contesto e tessuto inclusivo, valoriale, responsabile per generare relazioni, narrative e progettualità rilevanti tutto l’anno. Tra le altre novità, il rilancio dell’ottimizzazione dei percorsi di EuroCucina con FTK, Technology For the Kitchen e del Salone del Bagno. Il risultato è un percorso che vede una ridistribuzione totale dei padiglioni con l’obiettivo di raggruppare gli espositori per contenuto e target di visitatori in modo da amplificare valore e senso dell’esperienza di visita.