Collezione ’ArtLine’ senza maniglie

Da sempre sinonimo di altissime prestazioni, durata e design minimalista Miele presenta a Eurocucina 2024 la sua nuova collezione di elettrodomestici nel segno dell’innovazione e dei materiali. La nuova versione della ’ArtLine’ di Miele di forni, forni combinati, forni a microonde, macchine da caffè, piastre a induzione, stufe, cassetti per sottovuoto, cantinetta vini, congelatori e pannelli anteriori delle lavastoviglie, si distingue per l’assenza di maniglie (un sensore apre gli sportelli con un tocco). Viene presentata con la variante di colore Matt Black, mentre in anteprima globale ci sarà anche la colorazione in Pearl Beige, che uscirà invece in Italia nel 2025.