L’imprenditrice digitale Silvia Wang: “Non sono una super donna”

Silvia Wang, classe 1986, è co-founder di Serenis, una tech company che ha l'obiettivo di rendere più accessibile il benessere mentale, e che offre supporto psicologico di qualità. Silvia è una giovane imprenditrice, con esperienza di lavoro all’estero nelle principali startup del sud est asiatico.

E’ anche co-fondatrice, nel 2015, a soli 28 anni, di ProntoPro, il marketplace di servizi numero uno in Italia, presente adesso in 4 nazioni, e già premio Gamma Donna nel 2018. Nel 2021, Silvia Wang fa l’exit da ProntoPro e fonda Serenis, che in un anno ha raccolto 6,5 milioni di euro. È sposata con Marco e mamma di tre figli.