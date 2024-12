Il titolo dice già tutto su un legame che rimase forte e duraturo negli anni. "La Nazione di Puccini: immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio" è la mostra inaugurata in anteprima nel novembre 2024 a Roma. I 36 pannelli che compongono il nucleo espositivo sono stati ospitati nel complesso monumentale di palazzo Valdina della Camera dei Deputati. Successivamente, la mostra si è spostata al teatro del Giglio a Lucca nel mese di dicembre.

Celebrazione di doppi anniversari

L'evento celebra il doppio anniversario dei 165 anni de La Nazione e il centenario della morte del Maestro. La mostra, promossa in collaborazione con il Comitato per le celebrazioni pucciniane del centenario, propone un viaggio unico attraverso la vita, le passioni e la creatività di Puccini, con materiale recuperato dall’archivio del giornale, oltre a fotografie, lettere e autografi del compositore.

Documenti e lettere inedite

Numerosi articoli e ritagli de La Nazione, che il Maestro riceveva in giro per l’Italia e il mondo, testimoniano il suo interesse per il quotidiano. Tra i documenti meno conosciuti e affascinanti ci sono le lettere a due cari amici, il marchese Piero Antinori e il conte Giuseppe della Gherardesca, rarità conservate nell’archivio storico della famiglia Antinori di Firenze, che rivelano aspetti della vita privata del compositore.

A Lucca sono stati recuperati il certificato di battesimo di Giacomo (22 dicembre 1858) e articoli di testate locali dell’epoca che già parlano del giovane Puccini. Altri pannelli sono dedicati alle passioni di Puccini, come il caffè e le automobili, e ai suoi viaggi sia in Italia che all'estero.

Curatore e contenuti multimediali

La mostra è curata dal giornalista Maurizio Sessa, esperto di Puccini e appassionato collezionista di cimeli del compositore. Il materiale viene presentato su grandi pannelli che riproducono foto, articoli e disegni. Sono disponibili anche contenuti multimediali e un catalogo, arricchito da un percorso per immagini e una dettagliata cronologia su Puccini per orientarsi tra date e luoghi pucciniani.