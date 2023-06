Studenti in passerella Mostra-evento con WP dedicata a Ferrè

Sono due gli appuntamenti principali di questo Pitti Uomo 104 per Istituto Marangoni, la scuola internazionale di moda e molto altro che a Firenze ha sede in via Tornabuoni. Il primo è la sfilata degli studenti di fine corso, l’altro il loro impegno per un progetto sull’archivio di Gianfranco Ferrè che con WP Lavori in Corso arriva a Firenze in via della Vigna.

Il fashion show, oggi alle 17.30 alla Scuola di scienze Militari Aeronautiche delle Cascine, si chiama Re-Set e mette in scena i dieci best designer 2023 di Istituto fiorentino. Insieme digitale e artigianato, creatività e ricerca. "La sfilata è la rappresentazione della duplice essenza di Istituto Marangoni di Firenze – spiega Lorenzo Tellini, School Director – che da un lato resta legato al territorio fiorentino e alla sua tradizione, mentre dall’altro è proteso verso nuovi spazi di scoperta, tra esperienze immersive e intelligenze artificiali, per formare figure professionali che saranno indispensabili nelle aziende di moda del futuro".

La scuola è stata negli anni, dalla fondazione nel 1935 a Milano, il trampolino di lancio di molti professionisti, circa 45mila addetti nel mondo del lusso, tra i quali spiccano Domenico Dolce, Alessandro Sartori, Paula Cademartori, Gilda Ambrosio, Julie de Libran e Nicola Brugnano, solo per citare i più affermati. In passerella i modelli di Alessia Ancillotti, Vicky Casini, Rorberto Corti, Beatrice Dario, Lorenzo La Commare, Agata Michelagnoli, Carmine Nappi, Mariarita Sorrentino, Greta Vangelisti e Han Wang.

L’altro evento è ’The Alchemist of Fashion. Unveiling the Formula of Gianfranco Ferrè’ restrospettiva dedicata all’architetto della moda e curata dagli studenti per i corsi di Art Curation & Fashion e Arts Manager. In mostra pezzi iconici creati da Ferrè e oggetti del suo mondo privato e professionale negli spazi del WP Store di via della Vigna e nella residenza sopra la boutique di Cristina Calori, presidente e Ceo di WP . Inaugurata ieri l’esposizione va avanti fino a venerdì.

Eva Desiderio