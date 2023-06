Graduation Show e Anarchive Polimoda esplora il futuro

di Massimiliano

Giornetti*

Si parla continuamente di ispirazione e creatività, due elementi considerati fondamentali nella moda. L’atto creativo nasce infatti da una fonte di ispirazione, un percorso distinto di ricerca, un momento intimo, di vuoto interiore. Una tabula rasa su cui poter disegnare una nuova linea, ab origine, rinunciando all’idea di uniformazione e ripetizione.

Siamo portati a pensare la moda come a un prodotto consolatorio, destinato al piacere dei sensi, evasivo e incantante, effimero, effetto di un mero virtuosismo estetico. Essa è invece l’esito di un percorso profondo e personale dell’anima. La moda è un riscatto della finitudine umana, sia pure segnata dai limiti che le sono propri, definiti dal tempo.

Il tempo necessario per creare una collezione, il tempo indispensabile per sbagliare, crescere e maturare. Questo è oggi il vero lusso nella moda. La possibilità di attendere i risultati di un lavoro preciso e delicato. Di definire l’estetica di un brand che necessita di essere riconosciuta dal mercato anche senza l’ostentazione di un logo. Di tornare a siglare uno stile come i grandi creatori del passato, lontani dalla tentazione di riciclare le idee altrui.

Questo per me è il valore di celebrare, attraverso il “Graduation Show“, il talento degli studenti Polimoda. La libertà del pensiero creativo, puro e incontaminato. Ogni “Graduation Show“ è una rinnovata emozione. Il 15 giugno la sfilata di Polimoda segna un delicato passaggio nella maturazione dei nostri studenti. Il debutto in passerella dei migliori designer rappresenta l’espressione più alta e autentica dell’estro dei giovani creativi, che arrivati a Firenze da tutto il mondo, elaborano attraverso un individuale processo di ricerca e sperimentazione la loro libera identità. L’evento si terrà nel nuovo edificio B4 della Manifattura Tabacchi che presto ospiterà una nuova sede della nostra scuola. Una struttura razionalista disegnata dall’architetto Pier Luigi Nervi che riflette l’impostazione all’avanguardia di Polimoda e incarna la necessità di utilizzare gli spazi in modo contemporaneo e accessibile.

Questa sede è stata pensata per ospitare il nostro rivoluzionario progetto Anarchive: uno spazio inedito aperto alla città, pensato per accogliere ricercatori, curatori, archivisti, studenti, designer e aziende interessate allo studio della moda, ma soprattutto per sostenere una nuova generazione di creativi e favorire l’innovazione nel settore. Un non museo, piuttosto un fashion archive di nuova concezione. Un luogo vivo, dinamico e accessibile, sede di ricerca ma anche teatro di incontri e appuntamenti. Un laboratorio in costante evoluzione che partendo dalla curatela di capi iconici dei grandi designer metterà in dialogo le diverse realtà creative del sistema moda.

Il Graduation Show e Anarchive confermano la volontà di Polimoda di farsi promotore attraverso la formazione di una moda sostenibile e innovativa, che parta dallo studio e dalla ricerca antropologica per approcciare in modo analitico il fashion system e dare impulso a una nuova creatività.

*Direttore di Polimoda