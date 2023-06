La polo di cotone con effetto denim

Il marchio Svevo presenta al piano inferiore della Fortezza da Basso la polo ’TricotJeans’ realizzata con filato di cotone certificato GOTS. Per conferire l’effetto denim alla maglia lavorata solo in trama, Svevo ha attuato speciali trattamenti con enzimi, volti a creare mirate scoloriture nel tricot. La storia del brand è legata alla famiglia Somma, che nel secolo scorso ha sviluppato una vera e propria arte della ’maglieria sartoriale’. Pioniere fu Nicola Somma, stabilitosi a Bari nel 1892 per aprire una catena di negozi di maglieria. Nel 1990, grazie a Nico Somma, ovvero la terza generazione, l’azienda si è spostata a Fidenza (PR). Oggi alla guida c’è Mario Somma (quarta generazione), Ceo di Somma & C e Creative Director del marchio Svevo e Vittoria Somma, Direttore Produzione Prodotto della Somma & C.

E.D.