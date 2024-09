Quando in cucina si producono idee. A Pesaro tre incontri per parlarne

Si intitola "La cucina delle idee - Progetto, creatività, inclusione", il ciclo di tre incontri organizzato da Interni Magazine e Scavolini in occasione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024, pensato per identificare e confrontarsi sulle trasformazioni dello spazio cucina da luogo funzionale a spazio multiculturale e performativo. Il primo appuntamento, dal titolo ’Cucina e progetto’ si terrà giovedì 12 settembre, alle ore 18, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Ad aprire l’evento saranno Fabiana Scavolini, amministratore delegato di Scavolini; Gilda Bojardi, direttore del Sistema interni e Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro che porteranno i loro saluti. A seguire, parleranno di ’Nuove tendenze: materiali, finiture e tipologie. Le interazioni con la zona giorno’ Imma Fiorino, professoressa ordinaria di Architettura degli interni e Allestimento al Politecnico di Milano e Fabio Novembre, architetto, designer e fondatore di Novembre Studio. A moderare gli interventi la giornalista Patrizia Catalano.

"La cucina viene intesa in questo caso come fucina di creatività, trasformazione, innovazione – spiegano gli organizzatori –. Oggi più che mai si parla della cucina in senso allargato: lo spazio domestico destinato alla conservazione e alla preparazione del cibo si è trasformato in un ‘ambiente multitasking’ punto di relazione del nucleo familiare, cuore e cervello della casa. La cucina diviene sempre più uno scenario di performance culinarie, tanto che non si cucina più solo per necessità ma per un piacere creativo. Inoltre – aggiungono – è sempre più estensione della zona giorno, diventando un tutt’uno, centro vitale della socialità domestica".

La cucina come spazio di elaborazione delle idee è inoltre un concetto che si estende oltre lo spazio domestico: "La cucina del ristorante è la casa degli chef che ogni giorno mettono la loro creatività al servizio dei propri clienti – dicono –. È la cucina delle scuole, in cui si insegna l’arte del fare e dell’inventare. È il luogo dove meglio si conoscono e si incontrano le differenze culturali e sociali, dalle mense per i bisognosi alle cucine delle carceri e dei luoghi di cura". Tematiche che verranno affrontate e sviluppate durante il ciclo di tre incontri in programma a Pesaro, partendo appunto da quello che si terrà giovedì 12 settembre alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Gli altri due appuntamenti del ciclo di incontri "La cucina delle idee - Progetto, creatività, inclusione" si terranno il 10 ottobre e il 22 novembre al Salone Nobile di Palazzo Gradari.