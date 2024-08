Frontone la ’Svizzera delle Marche’

È nella ’Svizzera delle Marche’ che Cosa c’è Dop fa tappa questa settimana. In un piccolo borgo prezioso dominato dal Castello della Porta conosciuto per la sua crescia. È solo farina, uova, strutto e sale ma il loro autentico sapore è legato alla cottura sulla graticola, posizionata a pochi centimetri dalle braci fatte esclusivamente con la legna del Catria. Di fatto, il Comune ne ha fatto un Piatto De. Co come ha codificato e eletto De.Co il Coniglio in porchetta. Caldo era "da cerimonia", freddo "da gita": ogni famiglia aveva la sua ricetta che, in qualche modo, è stata definita con una sagra ad agosto della Pro Loco, che ha al suo attivo ben 67 edizioni. Un paese che ha da tempo capito quanto la gastronomia sia cultura ed è un luogo ideale per scoprire il nostro capitale gastronomico con Pesaro 2024 e Food Brand Marche, e conoscere i sapori e l’arte del saper fare della Casciotta d’Urbino, del Formaggio di Fossa, della Mozzarella STG, del Prosciutto di Carpegna, del Pecorino Monte Nerone, dell’Olio Cartoceto Dop e di tanti prodotti tipici stagionali.

Le degustazioni sono guidate e curate dal gastronomo e sommelier Otello Renzi. Posti dove la conversazione è rimasta autentica e che fanno parte della Rete dei “100 locali” che promuovono la cultura e l’enogastronomia del territorio. Giovedì 5 settembre, ore 18.30, appuntamento al Bar "Il Caminetto" (info 338-2460763) e sabato 7 settembre, ore 18.30, a "The King Village" (info 3331727623).