La Grande Mela celebra la lunga storia del brand

Alla Chelsea Factory di New York City una mostra speciale dedicata alla storia di Omega. È quella che è andata in scena dal 9 al 19 novembre grazie a Planet Omega che ha portato sotto i riflettori lo spirito unico del rinomato marchio svizzero e molti dei suoi segnatempo più importanti e innovativi.

Molto apprezzata la sezione speciale ’vintage’ alza il sipario su una serie di orologi storici, prestati dal Museo Omega di Bienne, in Svizzera. Per Sport e Giochi Olimpici, il marchio ha celebrato la sua tradizione di Cronometrista Ufficiale, che comprende sempre più competizioni, dalla vela dell’America’s Cup al golf, dal nuoto all’atletica. Per la sezione Oceano, la mostra ha acceso un focus sull’esperienza subacquea di Omega e la storia dei design ispirati al mare. Riflettori anche sul settore settore ’Spazio’ e sulla collaborazione con la Nasa.