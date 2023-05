La battaglia d’Anghiari di Vacheron Constantin in edizione limitata

Vacheron Constantin rinnova la partnership con il Museo del Louvre, iniziata nel 2019, a testimonianza della costante celebrazione della bellezza. L’arte e i mestieri d’arte appartengono alla storia e al savoir-faire della maison, che ne offre la massima espressione nella collezione Les Cabinotiers. Dunque, questo sodalizio culturale continua e lo fa con una nuova proposta esperienziale dal nome ’Un capolavoro al polso’ per i clienti del marchio, ovvero offrendo loro la possibilità di creare un orologio ’Les Cabinotiers’ in edizione limitata a un solo esemplare, il cui quadrante riprodurrà in smalto un’opera d’arte conservata al Museo del Louvre e scelta dall’acquirente.

L’esperienza sarà accompagnata da una visita privata del Louvre con i suoi esperti e della Manifattura Vacheron Constantin per conoscere i maestri orologiai e artigiani. A testimoniare la vitalità di questa partnership è stata l’asta nel 2020 Bid for the Louvre che ha visto andare all’incanto il pezzo unico Les Cabinotiers - Omaggio a Pierre Paul Rubens, ’La lutte pour l’etendard de la Bataille d’Anghiari’: l’opera è stata riprodotta sul quadrante dell’orologio con la tecnica della pittura in miniatura ginevrina, ampliata, dal maestro smaltatore della maison attraverso l’integrazione del blanc de Limoges. Il maestro ha usato pennelli con tre o quattro setole, strumenti appuntiti e spine di cactus. Ha impiegato circa 20 tonalità di marrone: un numero sorprendente, che corrisponde ad altrettante cotture a 900°C. "La nostra maison si distingue sia per l’impegno artistico che per il mecenatismo" ha detto Louis Ferla, Ceo di Vacheron Constantin. Info su www.vacheron-constantin.com