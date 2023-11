Iwc Schaffhausen e Hausmann consolidano l’alleanza

Nuova boutique romana per gli orologi svizzeri di lusso Iwc Schaffhausen. Inaugurata in via del Babuino 95 insieme a un partner storico del brand come Hausmann & Co, arriva a poca distanza dall’apertura della boutique monomarca in via Montenapoleone 21 a Milano, continuando così l’espansione in Italia di una realtà nata nel 1868 per iniziativa dell’orologiaio e ingegnere americano Florentine Ariosto Jones. Situata all’interno di un palazzo storico, la nuova vetrina nella capitale si sviluppa su una superficie di circa 100 metri quadrati con ampie vetrate che fanno entrare la luce naturale e grandi finestre al primo piano, cornice perfetta per dare risalto ai prestigiosi segnatempo della storica manifattura.

Grazie all’elegante abbinamento di legno scuro, di pregiato marmo bianco statuario e di finiture sofisticate, IWC Schaffhausen ha creato un’atmosfera raffinata che consente ai visitatori di avvicinarsi all’arte dell’orologeria svizzera in un accogliente salotto romano. Un’ospitale lounge al primo piano offre la possibilità di esplorare le collezioni iconiche del brand, noto soprattutto per l’approccio hi-tech che abbina artigianalità a processi e tecnologie d’avanguardia.

Azienda ancora a gestione familiare, Hausmann & Co. celebrerà il prossimo anno i 230 dalla fondazione, cui è seguita un’attività ininterrotta fino a oggi che l’ha vista prima distributrice di Iwc nel nostro Paese negli anni Settanta. In via del Babuino ha anche un negozio multibrand attualmente in restyling oltre che quattro boutique monomarca tra cui questa nuovissima.