Il giro del mondo di Locman con la nave scuola Vespucci

In occasione del giro del mondo 2023-2025 (iniziato nel luglio scorso) da parte della nave scuola Americo Vespucci, Locman ha realizzato una collezione di tre modelli accomunati da un quadrante blu smaltato che ospita il logo dell’Amerigo Vespucci e il Jack della Marina Miliare. L’effigie della Nave Scuola è rappresentata in un planisfero, come simbolo di viaggio.

Il modello più esclusivo è il Locman Amerigo Vespucci Montecristo ref.535, prodotto in una serie limitata di soli 92 pezzi, a celebrare il novantaduesimo anniversario della costruzione della nave. L’orologio ha la cassa tipica della collezione Montecristo, composta da tre parti, con una struttura esterna che abbraccia i due corpi centrali e li aggancia al cinturino attraverso le anse a tre barre. Il quadrante, con il disegno del veliero in navigazione, è chiuso da un vetro zaffiro inscalfibile. Una corona a vite, con triplice guarnizione interna o-ring, garantisce un’impermeabilità fino a 100 metri.

L’oblò in cristallo posizionato sul fondo in titanio permette di ammirare, in tutta la sua bellezza, il movimento meccanico a carica manuale OISA Cinque Ponti, l’unico movimento prodotto e disegnato tutto in Italia. Il movimento OISA 1937 29-50 è dotato di 19 rubini dislocati sui cinque ponti, sulla platina in riferimento ai perni delle ruote, dove lavorano i perni del bilanciere, sul bariletto, sulla ruota corona, sull’ancora e sul plateau del bilanciere. L’autonomia di carica è garantita 60 ore, con una tolleranza cronometrica giornaliera di +- 10 secondi. L’orologio è disponibile sia con cinturino in silicone ipoallergenico che in pelle naturale.

Il modello Montecristo ref.537 ripropone le medesime caratteristiche della cassa e del quadrante del modello precedente, ma racchiude un movimento automatico 3 sfere Sellita SW 200 26 rubini stop-second, con un’autonomia di 41 ore garantita dalla massa oscillante in tungsteno personalizzata Locman.

Il terzo modello della collezione è il Vespucci Island ref.613. La cassa in acciaio 316L, robusta e affidabile secondo gli standard qualitativi che Locman da sempre impone, ospita un meccanismo solo tempo al quarzo con datario. Garantito impermeabile sino a 50 metri, l’orologio è proposto con cinturino in tela Olona, la stessa tela resistente usata ancora oggi per le vele della ’Nave più bella del mondo’ oppure disponibile con il classico cinturino in silicone.