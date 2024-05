Peugeot E-3008, una bellezza

Bello, innovativo e super ecologico: sono questi i primi tre aggettivi che vengono in mente davanti alla grande novità di casa Peugeot, il Suv E-3008 in presentazione proprio in questi giorni. Che sia particolarmente bello non ci vuole molto a capirlo: la sua è una silhouette da Suv fastback che riesce a tenere insieme eleganza ed efficienza, con quella postura felina che rappresenta un tocco in più. Quanto alle innovazioni e all’altissimo contenuto tecnologico di quest’automobile ci limitiamo a segnalare alcune particolarità come il nuovo display panoramico curvo HD I-Cockpit da 21” che si inserisce perfettamente nella plancia, senza dimenticare ovviamente i 40 ausili alla guida e l’infinita gamma di servizi connessi per semplificare l’esperienza elettrica che costituiscono ormai un marchio di fabbrica per Peugeot. Tutto questo per offrire un piacere di guida veramente senza precedenti. Se vi state chiedendo quale sia l’autonomia di questo mezzo full electric, ebbene, la risposta è 527 chilometri. Tanti,: una sicurezza e una grande comodità.