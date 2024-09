Tecna Digitale ed energia le sfide del futuro

Anche questa edizione di Tecna, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac, non mancherà di stupire per un ricco calendario di appuntamenti che si svilupperà lungo tutti i quattro giorni della fiera (24-27 settembre, quartiere fieristico di Rimini). Convegni, tavole rotonde, speech, workshop, premiazioni, approfondimenti tecnici, percorsi tematici, momenti di networking: molti di questi eventi saranno organizzati in collaborazione con importanti partner, come atenei universitari e acceleratori.

Accanto alle ultime evoluzioni del comparto presenti tra gli stand, il cartellone degli eventi andrà a completare il quadro, allargando la prospettiva all’intero settore del machinery e fornendo importanti occasioni di riflessione sul futuro della ceramica, dei beni strumentali e dell’industria italiana. A inaugurare il cartellone sarà come sempre il convegno d’apertura, quest’anno particolarmente atteso per il tema trattato e i relatori invitati. L’evento, che si svolgerà martedì 24 settembre alle ore 14.30 presso l’Innovation Arena, si intitola ’Mercati Mondiali. Conflitti, energia, rivoluzione digitale: le sfide della manifattura’. Gli speaker offriranno una panoramica globale sulle sfide attuali del settore manifatturiero. Nel dettaglio Paolo Magri, Chair Advisory Board di ISPI, Marco Taisch, Presidente del Made e Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Emilia-Romagna si confronteranno su quanto la geopolitica oggi incida sulle strategie e sulle scelte aziendali, specialmente in un Paese come l’Italia la cui industria vive di export. Seguirà alle 17.00 l’evento di presentazione di We Are Acimac, il nuovo brand di promozione internazionale di Acimac, che punta a mettere in luce l’eccellenza italiana nella produzione di macchine e accessori per la ceramica.

La giornata del 25 settembre si aprirà con un seminario particolarmente atteso, visto che tratta l’argomento del momento in ambito machinery: il Piano Transizione 5.0. Gli esperti di Acimac esporranno i concetti chiave del nuovo Piano, tra aspetti tecnici, certificazioni e l’accompagnamento verso il credito d’imposta (ore 10.30, presso l’Innovation Arena). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.15, si terrà un momento di premiazioni che guardano al passato e al futuro. Prima, si svolgerà il premio intitolato alla memoria dello storico Presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, che sarà consegnato alle start-up più innovative presenti in fiera presso l’Innovation District. Seguirà la seconda edizione dei TecnAwards, che tornano dopo il successo del 2022. In questo frangente Tecna premia i migliori investimenti tecnologici realizzati dalla clientela internazionale nel periodo 2022-24. Giovedì 26 settembre alle ore 10.15 la fiera organizza, insieme a Società Ceramica Italiana, il Materie Prime Day, dedicato alla gestione sostenibile delle risorse e alle nuove strategie di approvvigionamento.

L’ultima giornata di Tecna, come da tradizione, sarà dedicata alla formazione, con la visita degli studenti di vari istituti tecnici della regione e con "Green Jobs & Skills", l’evento che guarda al futuro del lavoro nel settore, esplorando le nuove competenze richieste in un’industria sempre più orientata alla sostenibilità. I quattro giorni di Tecna si svilupperanno anche attraverso i suoi percorsi tematici: l’Innovation District, il percorso tematico che mette al centro le start-up e le scale-up, e la Decortech che per due giorni richiamerà presso la Decortech Arena vari brand specializzati in tecnologie per la decorazione digitale.