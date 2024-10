Sistemi avanzati di assistenza alla guida. Ecco quelli obbligatori sulle nuove auto

Come stabilito dal Regolamento europeo 2019/2144, da luglio 2024 tutte le auto di nuova immatricolazione sono e saranno dotate dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Tra i nuovi dispositivi obbligatori c’è l’Adattamento Intelligente della Velocità, che legge i segnali stradali e avverte il conducente quando viene superato il limite di velocità tramite segnali acustici e visivi. Poi, l’alcolock, che impedisce l'accensione del motore qualora il guidatore superi il limite consentito di alcol nel sangue. I veicoli saranno inoltre dotati di sistemi capaci di rilevare segnali di affaticamento o disattenzione. Questi dispositivi, basati su parametri come la posizione delle mani sul volante o le variazioni nella direzione dello sterzo, avviseranno il conducente suggerendogli di fare una pausa. Non solo, perché ora è obbligatorio anche il segnalatore di arresto di emergenza, che rileva il rischio imminente di collisione con altri veicoli, pedoni o ciclisti. Se il sistema individua un pericolo, emette avvisi sonori, visivi o vibrazioni per allertare il conducente. Se l'automobilista non reagisce tempestivamente, il veicolo può attivare i freni in modo autonomo e avvisare i veicoli circostanti attraverso il lampeggio delle luci di stop. Infine la scatola nera: dotata di GPS, registrerà una serie di dati utili in caso di furto o incidente, ma potrà anche monitorare lo stile di guida, i consumi e gli spostamenti.