Così il mirtillo conquista tutta l’Italia

Il mirtillo è un piccolo frutto in crescita nella produzione e nei consumi tanto da registrare un +35% a livello globale e un incremento dei consumi del +9,7% nell’ultimo anno nel nostro Paese. Gli esperti indicano in 2 milioni di tonnellate il consumo mondiale di mirtilli entro i prossimi dieci anni, con un acquisto nella sola area europea di 860 grammi a testa entro il 2026. Numeri importanti che in questi anni hanno visto anche un ampliamento delle aree di coltivazione in Europa, prima concentrate al Nord e al Centro. Anche l’Italia è interessata a questo fenomeno tanto che la produzione sta prendendo piede nel Sud, in Sicilia e Calabria, grazie alla ricerca e all’innovazione, oltre alle regioni tipicamente vocate di Trentino e Piemonte.