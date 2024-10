Basta aspettare Investire ora sull'inclusività

Altro tema affrontato nel Rapporto è quello dell'inclusività. Durante l’anno scolastico 2022/2023 gli alunni con disabilità sono stati 311.201 (il 4,4% del totale), in aumento rispetto al precedente (290.089). Soltanto il 40% delle scuole italiane, però, risulta al momento accessibile per i ragazzi con disabilità motoria e la situazione appare ancor più grave per gli alunni con deficit sensoriali: infatti, le segnalazioni visive sono presenti solamente nel 17% degli edifici, mentre mappe a rilievo e percorsi tattili nell’1,2%. Infine, sono in crescita anche gli studenti con cittadinanza non italiana, anche negli asili nido: 869.336 su 7.194.400. Si tratta di «un fatto strutturale che impone la revisione della legge sulla cittadinanza per dare pieno riconoscimento a bambini/e, ragazzi/e che nascono o arrivano da piccoli nel nostro Paese», ha affermato Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.