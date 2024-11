La Bei supporta. Iberdrola. Finanziamento da 120 miliardi

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha deliberato un prestito di 120 mln di Euro per la Iberdrola, mediante il quale finanziare progetti sull’innovazione energetica in Spagna. L’apertura della linea di credito si ricollega a un piano più ampio, per il periodo 2024-2026, da 250 mln di Euro. Una misura, in sostegno dell’elettrificazione e la decarbonizzazione dell’economia spagnola.

L’annuncio è arrivato a pochi giorni dal monito dell’Asociación Empresarial Eólica (AEE), gruppo d’interesse nel settore dell’eolico. L’AEE, infatti, aveva rimarcato la necessità che in Spagna – sia a livello politico che amministrativo – le misure in sostegno della transizione ‘verde’ fossero maggiormente puntuali. Si rinnova, dunque, la posizione di protagonismo dell’Iberdrola, azienda di vertice anche nelle rinnovabili.

Nello specifico, i finanziamenti della BEI promuoveranno l’innovazione in materia di energia solare, idroelettrico ed eolico, estendendosi a settori paralleli come l’agrovoltaico.