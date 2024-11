Energia pulita. Il sostegno della Bei

La Bei sostiene in Italia progetti di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici, a livello locale, regionale e nazionale, che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese.

Nel 2023 il gruppo Bei

ha investito nel nostro Paese una cifra record di 7 miliardi

di euro in progetti di azione per il clima e la sostenibilità ambientale. Interventi quindi per potenziare la capacità di generazione di energia rinnovabile, investendo in tecnologie verdi che facilitano l’integrazione

di energie pulite nella rete o sostenendo progetti di efficienza energetica per rendere gli edifici più sostenibili.

Ma anche collaborazioni con il settore pubblico e privato per promuovere il trasporto sostenibile e la mobilità pulita all’interno del Paese.

Le collaborazioni sono anche con banche commerciali e istituti finanziari

per consentire

alle Pmi di accedere ai finanziamenti necessari per sostenere gli investimenti nell’efficienza energetica, nell’adattamento

ai cambiamenti climatici e nell’accelerazione della transizione verde.