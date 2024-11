Workshop, seminari e convegni. Dalla geopolitica alla sicurezza. Il confronto è la parola d’ordine

Eima International, un laboratorio culturale. La kermesse bolognese non è soltanto un grande evento di natura promozionale e commerciale, ma è anche un’occasione di confronto su temi salienti per il settore agricolo e agromeccanico. Per questo nei cinque giorni della kermesse gli organizzatori di FederUnacoma prevedono un fitto calendario di incontri (workshop, seminari, convegni, conferenze) concepiti per dare modo a tecnici, operatori del settore, decisori pubblici e personalità del mondo accademico di approfondire le tematiche di maggiore attualità. "L’obiettivo non è solo fare divulgazione, ma – spiegano gli organizzatori – promuovere un confronto aperto con i decision maker per contribuire alla messa a punto degli indirizzi politici di settore".

UN CALENDARIO

DI 150 EVENTI

La 46° edizione della grande rassegna bolognese non fa eccezione rispetto alle precedenti, ma anzi rilancia con un calendario di appuntamenti ancora più ricco, anche dal punto di vista dei contenuti. Nei cinque giorni dell’esposizione sono infatti previsti oltre 150 incontri promossi da enti istituzionali, testate specializzate, organizzazioni professionali, associazioni attive nelle filiere agricole e agroindustriali. I temi affrontati spaziano dalla politica agricola comunitaria al mercato delle macchine e dei servizi per l’agricoltura e la cura del verde, dalla cooperazione internazionale alla sicurezza sul lavoro, dalle prospettive occupazionali nel settore alle nuove frontiere tecnologiche.

LE TEMATICHE POLITICHE

AL CENTRO DI EIMA 2024

Politiche per lo sviluppo del settore agricolo, mercati internazionali, Paesi emergenti, geopolitica e nuove tecnologie per il settore primario. La giornata inaugurale di Eima International, il 6 novembre, entra subito nel vivo delle questioni salienti per l’agricoltura e la meccanica agricola; temi che non si esauriscono con l’apertura della kermesse e che saranno approfonditi nel corso degli ulteriori eventi calendarizzati fino al 10 novembre. Un taglio prettamente politico ha il primo appuntamento del programma, concepito con il formato del talk show, che si svolge subito dopo la cerimonia di inaugurazione, avendo come argomento “Tecnologie per l’industria agromeccanica, competenze professionali e mercati: le nuove sfide per l’impresa agricola”, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno si svolge il convegno su ’African Continental Free Trade Area, agricoltura e meccanizzazione: una finestra sul futuro’, promosso da Africa e Affari e FederUnacoma e centrato sulle prospettive di sviluppo del continente alla luce della costituzione dell’area di libero scambio. Alle strategie politiche sono dedicati gli incontri che si svolgono nel corso delle visite previste da parte di delegazioni di europarlamentari e di parlamentari italiani delle commissioni agricoltura e ambiente, mentre un approfondimento sul ruolo del made in Italy di settore viene offerto nel corso dell’incontro su ’Innovazione e meccanizzazione: il futuro delle macchine agricole’, che si tiene il 7 novembre e che è organizzato dal Quotidiano Nazionale con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni settoriali che compongono FederUnacoma.

EIMA CAMPUS, FORMAZIONE

IN PRIMO PIANO

Allestita al Padiglione Eima Extend – una delle novità della 46esima edizione di Eima International – l’area Campus è realizzata in collaborazione con l’associazione italiana di ingegneria agraria Aiia per promuovere sinergie tra mondo produttivo, mondo accademico e centri di ricerca. Dal 6 al 10 novembre, in questo spazio vengono organizzati eventi e iniziative sui temi-trend della meccanica agricola, che prevedono tra gli altri un ciclo di lezioni per studenti universitari. "Il programma di Eima Campus – spiega la Federazione dei costruttori di macchine agricole – è stato messo a punto d’intesa con 11 Università italiane ed è finalizzato a promuovere il raggiungimento di un obiettivo di lungo periodo: sostenere le aziende nello sviluppo di prodotti e servizi sempre più innovativi, agevolando non solo l’accesso a laboratori e strumentazioni, ma anche il reclutamento di risorse umane sempre più qualificate".

ROBOTICA E DIGITALE

Quando si affronta il tema delle tecnologie robotiche e digitali, così come dell’intelligenza artificiale applicate alle lavorazioni agricole e alla gestione delle aziende primarie, non si prefigurano scenari futuribili, ancora di là da venire, ma si affrontano questioni di strettissima attualità. Le tecnologie avanzate, come la robotica, sono una realtà e stanno favorendo l’incremento delle rese produttive, la sostenibilità delle operazioni agricole, l’ottimizzazione dei fattori produttivi. Ma stanno anche contribuendo al miglioramento qualitativo delle colture e delle produzioni del settore primario. Eima International, che nel panorama fieristico mondiale da sempre si distingue per la forte vocazione all’innovazione, rappresenta un palcoscenico ideale per gli aspetti tecnici e le tematiche connesse ai sistemi “next gen”. Per i cinque giorni della kermesse è previsto un programma di incontri ricco e articolato, messo a punto in collaborazione con enti e organismi specializzati proprio nell’alta tecnologia per il settore primario. Molti quelli promossi insieme con l’associazione internazionale degli esperti di digitale agricolo Aef. Il programma degli incontri sulle nuove frontiere digitali comprende fra gli altri gli incontri su ’Robotica agricola: il futuro è adesso’, ’Aef, Isobus e l’importanza della certificazione’, ’I nuovi trend AEf: Macchine autonome, Agin e Isobus ad alta velocità’, e su ’Dati, Cybersicurity, AI e altro nel nuovo programma legislativo Europeo’, che vede la partecipazione anche del comitato dei costruttori europei Cema. Alle tecnologie elettroniche avanzate sono dedicati convegni come quello su ’Intelligenza Artificiale: la prospettiva dell’industria’, organizzato anch’esso in partnership con il Cema, e quello sulla ’Transizione 5.0 in agricoltura’.

EIMA PREMIA

IL TRATTORE DELL’ANNO

Un’altra grande vetrina per l’innovazione è la premiazione del “Tractor of the Year 2025”, in calendario il 6 novembre. Il premio, promosso dalla rivista Trattori, prevede diverse categorie – come, ad esempio, quella per la miglior trattrice specializzata, per il miglior mezzo utility o per il miglior robot agricola, oltre, ovviamente, alla categoria regina del ’Trattore dell’anno’ – ed ha come filo conduttore proprio la dotazione tecnologica delle macchine in gara.

APPUNTAMENTI SUL SITO

DELLA RASSEGNA

Difesa sanitaria sostenibile, agrivoltaico, motori tradizionali ed elettrici, sicurezza nel lavoro agricolo, finanziamenti e procedure per l’acquisto di macchine agricole. E ancora: seminari e workshop sulle bioenergie e sull’economia circolare, iniziative targetizzate sui giovani agricoltori e sulle nuove figure professionali dell’agromeccanica, il ricco programma di Eima 2024 prevede numerosissimi eventi concepiti per toccare tutte le tematiche di stretto interesse per il settore primario e per quello della meccanica agricola. Tutti gli appuntamenti suddivisi per giorno e fascia oraria sono disponibili sul sito della kermesse www.eima.it, nella sezione “media”.