Giro d’affari da 164 miliardi di dollari. Commercio mondiale in forte ascesa

A ulteriore conferma della vocazione internazionale di Eima, è la visita di una nutrita delegazione di parlamentari europei, nonché la presenza di rappresentanti ministeriali – anche al più elevato livello – di alcuni fra i principali “Paesi-partner” della kermesse.

Il mercato mondiale delle macchine agricole nel 2023 si è attestato intorno ai 164 miliardi di dollari dei quali 57 miliardi relativi alle trattrici agricole, 73 miliardi relativi alle altre tipologie di macchine e attrezzature, e 34 miliardi attribuiti alla componentistica di settore. I dati sul commercio mondiale di trattrici indicano una crescita negli ultimi 15 anni pari al 4,7% annuo, ma la domanda di macchinario è destinata a crescere ulteriormente. Gli investimenti nella meccanica agricola sono infatti necessari, e coinvolgono un numero di Paesi sempre maggiore, giacché l’agricoltura rappresenta un settore strategico per la sicurezza alimentare, ma anche per la fornitura di materie prime per l’industria e per l’energia. Il business di settore è storicamente concentrato nei quattro grandi mercati rappresentati da India (oltre 900 mila trattrici immatricolate nel 2023), Cina (380 mila), Stati Uniti (250 mila) ed Europa (158 mila), ma in prospettiva la domanda di macchinario crescerà in Paesi come il Brasile, l’Argentina, l’Australia, l’Indonesia, la Turchia e molti altri.

Questa è la ragione per la quale un evento fieristico come Eima International ha tanta rilevanza, la ragione per la quale la presenza di operatori esteri, Paese per Paese, promette di essere sempre più estesa e qualificata.

L’Agenzia Ice è da sempre un partner strategico di FederUnacoma per le attività di internazionalizzazione e di promozione del made in Italy sui mercati esteri. L’importanza di questa partnership emerge con particolare rilievo in occasione della rassegna bolognese. L’Agenzia, infatti, collabora fattivamente con la federazione non soltanto per l’incoming delle delegazioni estere, ma per l’organizzazione – attraverso le sue sedi periferiche – delle attività promozionali che precedono la kermesse. A partire dal 18 gennaio scorso, FederUnacoma e Ice hanno realizzato in giro per il mondo ben 17 conferenze stampa dedicate alla presentazione della rassegna bolognese. Dubai (EAU), Novi Sad (Serbia), Buenos Aires (Argentina), Kansas City (USA), Kampala (Uganda), Riberão Preto (Brasile), Bangalore (India) sono solo alcune delle località toccate dai road show dell’EIMA in questi 11 mesi. Un percorso di avvicinamento che si è concluso lo scorso 9 settembre a Roma, nella sede dell’Ice per suggellare – anche sotto il profilo simbolico – lo straordinario valore di questa partnership.