Nobili, il futuro è verde. Dalle trince alle irroratrici. Qualità la parola d’ordine

Dall’esperienza del passato alla sfida del futuro. Eima 2024 da protagonista per la NOBILI, azienda leader nella produzione di trince e atomizzatori per vigneti e frutteti. Una storia tutta italiana partita nel 1945 quando la meccanizzazione era soltanto agli albori e il sogno del fondatore Efrem Nobili insisteva sulla possibilità di interpretare al meglio le esigenze del mondo agricolo. Un’idea capace di cavalcare i decenni per restare attuale. Oggi, infatti, la ricerca di soluzioni e l’attenzione focalizzata sul cliente finale, da abbinare al costante aumento della produttività, alla riduzione dei costi di esercizio ed al rispetto dell’ambiente, continuano a guidare la mission aziendale. Il tutto incastonato in uno scenario nuovo, di più ampio raggio, dove la ricca disponibilità di innovazioni rappresenta un contributo vitale al raggiungimento dei risultati.

Ma la sola tecnologia per la NOBILI non è sufficiente all’ottenimento del successo. L’eccellenza produttiva della realtà di Molinella nasce dall’adeguata miscela tra innovazione, funzionalità e razionalità frutto di un percorso di ricerca che si avvale della collaborazione di importanti Atenei italiani ed esteri nonché dell’esperienza sul campo e del feedback della clientela.

Così il marchio NOBILI è diventato un punto di riferimento nei settori dell’irrorazione e della trinciatura dei residui colturali con una gamma di prodotti, certificata ISO 9001: 2015, costantemente aggiornata, migliorata e arricchita di nuove versioni. Merito di una filosofia aziendale all’avanguardia, dove ogni tassello produttivo viene ottimizzato attraverso le regole della ‘Lean Production’. Si tratta di un processo che ha trasformato di recente la fisionomia aziendale migliorandone l’efficienza ed evitando sprechi. Senza dimenticare il rinnovato look della ditta, con l’ampliamento delle strutture, la creazione di nuove aree per la ricerca e lo sviluppo dei prototipi oltre agli spazi esterni per le prove delle attrezzature, l’impegno nella formazione del personale dipendente e nel potenziamento della rete di vendita e del cliente. L’attivazione del nuovo sistema gestionale SAP S/4 HANA ha consentito di ridurre i tempi morti e di prendere decisioni più rapide così come i pezzi di ricambio e quelli necessari alle linee produttive passano dai quattro magazzini verticali ‘MODULA’ che garantiscono un controllo più preciso e puntuale delle giacenze e una compattazione degli spazi.

Con un occhio di riguardo per l’ambiente: grazie agli investimenti fatti negli ultimi anni in termini di impianto fotovoltaico, la NOBILI da sola riesce a produrre circa la metà del suo fabbisogno energetico. All’Eima 2024, NOBILI presenta la gamma di trince BVL serie 100 con uno spostamento laterale di 150 centimetri per una trinciatura ottimale al di sotto della chioma delle piante e una linea di pacciamatrici SDS rinnovata con possibilità anche di versione frontale. Tutto il comparto degli atomizzatori, invece, abbraccia la linea accattivante del G2 sia sulle macchine entry level che su quelle professionali e sul basso volume, dove troviamo versioni speciali con due pompe per un’ottima miscelazione dei prodotti. Inoltre, il marchio OKTOPUS torna sullo stand NOBILI su macchine professionali scavallanti e con cisterne anche da 3000 litri. Il futuro è, però, anche elettrico e non mancano solide collaborazioni internazionali per le produzioni di trince e atomizzatori a 48V da accoppiare ai rover e robot agricoli che si stanno ormai stabilmente presentando sul mercato.