L’anima green della Babini ’E Sirio 15.4’ entra nella flotta. Ecco il carrello elevatore che funziona con la corrente

Dal 1979, l’azienda Babini Giorgio è sinonimo di innovazione e competenza nella costruzione di macchine agricole e industriali. Specializzata nella produzione di elevatori idraulici retroportati e carrelli elevatori semoventi fuoristrada, Babini Giorgio risponde alle esigenze sia del settore edilizio ma soprattutto di quello agricolo offrendo soluzioni ideali per movimentare merci. Tra i prodotti di punta, la gamma di carrelli elevatori fuoristrada Sirio si distingue per la capacità di lavorare su terreni fangosi e dislivelli importanti. Progettati per eccellere anche in condizioni estreme, i carrelli fuoristrada Sirio sono ideali per la movimentazione di bins, pallet e materiali vari su superfici irregolari. La trasmissione interamente idrostatica e i motori ruota garantiscono al modello Sirio un raggio di sterzata senza paragoni rendendolo estremamente agile e maneggevole in ogni contesto. Grazie ai motori endotermici di potenza adeguata, Sirio si rivela efficiente su ogni tipo di terreno, dalla campagna agricola agli spazi di lavoro in edilizia offrendo prestazioni brillanti e una robustezza eccezionale.

Da oltre 40 anni, l’azienda Babini Giorgio mantiene un rapporto stretto con aziende e competenze locali grazie alla sua collocazione a pochi passi dalla celebre ‘Terra dei Motori’ italiana. Questa posizione strategica consente all’azienda di accedere a un bacino di competenze altamente specializzate, fondamentale per sviluppare macchine capaci di rispondere alle reali esigenze degli operatori.

Un legame prezioso con il territorio attraverso il quale Babini Giorgio unisce ingegneria e pratica sul campo puntando forte su affidabilità, efficienza e semplicità d’uso.

L’evoluzione delle esigenze e la crescente attenzione all’ambiente hanno portato Babini Giorgio a compiere un importante passo in avanti con l’introduzione del modello e-SIRIO15.4, il primo carrello elevatore fuoristrada Full-Electric dell’azienda. Dopo mesi di ricerca e collaborazione con realtà locali, l’azienda Babini Giorgio presenta, in anteprima a Eima International 2024, una soluzione ecologica e innovativa affiancando la gamma attuale con un prodotto che integra la potenza dell’energia pulita, perfettamente compatibile con le fonti rinnovabili come fotovoltaico e biomasse, sempre più accessibili nelle aziende agricole e industriali. Con e-SIRIO15.4, l’azienda offre ora un carrello altamente efficiente e rispettoso dell’ambiente combinando l’economicità e la semplicità di gestione con un impatto ambientale minimo. Il nuovo e-SIRIO15.4 è equipaggiato con batterie modulari di ultima generazione che alimentano motori sincroni di ultima generazione assicurando una lunga autonomia operativa. L’elettronica avanzata consente una gestione fluida e precisa dei movimenti.

Un ampio display intuitivo permette all’operatore di monitorare in tempo reale dati fondamentali come l’autonomia, il peso e lo sforzo richiesto ottimizzando così la gestione e la sicurezza. La ricarica è pratica e veloce: può avvenire tramite wall-box e presa industriale, con tempi di ricarica contenuti, che garantiscono una disponibilità continua del mezzo per le attività lavorative. Ogni carrello elevatore fuoristrada Babini Giorgio è progettato e realizzato nello stabilimento di Longastrino, in Italia, dove ogni fase produttiva riflette la passione e l’impegno dell’azienda nel garantire macchine robuste, affidabili e all’avanguardia. Questa attenzione alla qualità, sommata alla scelta di un approccio sostenibile, ha consolidato la fiducia dei clienti che nel corso degli anni hanno riconosciuto l’azienda Babini Giorgio come un marchio di eccellenza e innovazione nel settore.

L’introduzione di e-SIRIO15.4 rappresenta un passo importante verso una produzione più sostenibile completando la gamma con un’alternativa elettrica che conserva la robustezza e l’affidabilità della tradizione. La scelta ideale per adattarsi alle esigenze di un mercato sempre più orientato a soluzioni pulite ed efficienti. L’azienda Babini Giorgio prosegue così il suo impegno nel realizzare macchine ‘Made in Italy’ coniugando la storica esperienza nel diesel con l’innovazione dell’elettrico per rispondere alle aspettative di chi cerca affidabilità, performance e sostenibilità.