Dai robot agricoli ai rasaerba. Le eccellenze dell’agricoltura pronte a svelarsi a Bologna

Trattrici, mietitrebbie, seminatrici, macchine per la protezione delle colture, robot agricoli. E ancora: centraline elettroniche, rasaerba, sistemi per l’irrigazione. Sono solo alcune delle tecnologie per l’agricoltura che saranno in mostra a Bologna, dal 6 al 10 novembre, per la 46° edizione di Eima International. La grande kermesse della meccanica agricola fa il suo ritorno nel quartiere fieristico bolognese dopo il grande successo del 2022 con circa 330mila visitatori di cui ben 57mila arrivati dall’estero.

Confermare quel risultato, o stabilire un nuovo primato, non sarà certo impresa facile ma gli organizzatori sono ottimisti: le premesse per una nuova Eima dei record ci sono tutte, a partire dalla straordinaria gamma dei modelli proposti.

Le oltre 1.700 industrie espositrici, 600 delle quali estere provenienti da 50 Paesi, esporranno più di 50mila modelli di macchine, attrezzature e componenti in rappresentanza di ben 14 settori merceologici.

"Le tecnologie presentate a Bologna – spiega l’associazione dei costruttori di macchine agricole FederUnacoma – sono in grado di soddisfare le esigenze di ogni modello di agricoltura, anche grazie all’elevato livello di personalizzazione garantito dalle case espositrici".

Il percorso espositivo, come sempre, è articolato in cinque saloni tematici: Eima green per il giardinaggio, Eima Componenti per la componentistica e i ricambi; Eima Energy per le fonti energetiche di origine agricola e forestale, Eima Idrotech per i sistemi e gli impianti di irrigazione, Eima Digital per le tecnologie digitali e la robotica. Quando si parla di tecnologia, il pensiero corre subito al tema della ricerca e dello sviluppo di soluzioni innovative concepite per elevare gli standard del settore primario ottimizzandone le rese produttive e migliorando la qualità delle colture.

Un campo nel quale Eima International non teme confronti. L’innovazione tecnologica, a Bologna, si respira non solo nell’area del Quadriportico con la mostra dei modelli premiati o segnalati al concorso delle ‘Novità Tecniche’. Ma pure negli stand delle industrie espositrici, pronte a svelare le ultime novità, e nell’area Real allestita all’esterno dei padiglioni e dedicata alle prove ‘in campo’ dei robot agricoli. Una novità assoluta che si abbina alle confermatissime aree ‘Garden e-motion’ e ‘Tractor of the Year’.

"La prima è una importante vetrina dove i visitatori della kermesse potranno vedere in azione le macchine per il giardinaggio e la cura del verde, mentre la seconda – spiegano gli organizzatori di FederUnacoma – è un’arena dove si esibiranno i trattori finalisti del concorso Tractor of the Year 2024 con premiazione in agenda nella giornata inaugurale della rassegna".

L’innovazione, tuttavia, non è l’unico tema forte di una manifestazione che strizza l’occhio all’internazionalizzazione. Dal 6 a 10 novembre sono attesi a Bologna 400 delegati esteri in rappresentanza di oltre 80 Paesi. I delegati, il cui incoming è organizzato dall’Agenzie ICE in collaborazione con FederUnacoma, saranno impegnati nei cinque giorni dell’Eima in 6mila incontri d’affari per approfondire tutte le soluzioni proposte dalle industrie espositrici. Oltre alle delegazioni ufficiali, a Bologna sono attesi anche buyer, operatori, tecnici e appassionati provenienti da tutto il mondo. Eima International non è solo una rassegna promozionale e commerciale, ma è anche un importante appuntamento per fare il punto sui temi salienti del settore agricolo e agromeccanico internazionale.

Ecco, quindi, un ricco programma di convegni ed eventi con più di 150 incontri in forma di conferenze, talk show, workshop ed iniziative fuori salone. Il calendario, con appuntamenti promossi da enti istituzionali, testate specializzate, organizzazioni professionali, associazioni attive nelle filiere agricole e agroindustriali, offre occasioni di aggiornamento e di confronto su tematiche come la politica agricola comunitaria, il mercato delle macchine e dei servizi per l’agricoltura e la cura del verde, la cooperazione internazionale, la sicurezza sul lavoro, le prospettive occupazionali nel settore e le nuove frontiere tecnologiche. Molto denso anche il programma messo a punto dalle 11 Università presenti nell’area di Eima Campus e che, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, svolgeranno nel cuore della rassegna lezioni e attività formative per gli studenti.

Internazionale, tecnologica, aperta al confronto, ma non solo. La prossima edizione della kermesse è anche social con il concorso Eima Social Award che premia la migliore campagna di comunicazione sui social media promossa dalla industrie espositrici per pubblicizzare la loro partecipazione alla kermesse bolognese.