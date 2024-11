Da Oktopus a E-Bv 16, il top della gamma

Tante le innovazioni targate NOBILI pronte per Eima 2024. Dalla nuova testata scavallante multi filare FF PRO, che può essere montata anche su cisterne da 3000 litri per rispondere alle esigenze delle nuove realtà operative del vigneto, all’anteprima assoluta della nuova trincia SDS serie 102. E’ l’ultima nata in casa NOBILI per la pacciamatura con erba, cover crops e colture da inerbimento in vigneto e frutteto. SDS serie 102 consente la pacciamatura del sotto chioma e la contemporanea pulizia interfilare per processare elevate quantità di materiale e portare il mezzo sul piede delle piante in un’unica passata. Negli anni il sistema SDS si è dimostrato anche una soluzione professionale per la defogliazione degli ortaggi e soft fruit. Nell’ambito della trinciatura ecco la nuova generazione delle trince BVL serie 100 dalla elevata capacità operativa, specializzate per la triturazione di erba e sarmenti all’interno del vigneto e del frutteto e dotate di ampia apertura frontale. Ma anche l’atomizzatore da premio H-FAN, già certificato con il riconoscimento ‘Segnalazione Eima 2024’ al concorso delle novità tecniche, per unire in una sola irroratrice da vigneto e frutteto diversi concetti tecnici e tecnologie innovativi per il settore. Ventola idraulica, regolazione in velocità e in altezza, pompa a membrana solidale con la parte del timone sul sollevatore del trattore a beneficio di tutte quelle realtà che cercano macchine polivalenti e adattabili. Da alcuni anni, poi, NOBILI ha sviluppato collaborazioni con produttori di robot autonomi e unità semoventi specializzate creando applicazioni innovative elettrificate, tra cui FIELDROBOTICS di Bologna.