Rinnovabili innovative, investire nel futuro

L'imminente entrata in vigore del Decreto FER 2 segna una svolta nella politica energetica italiana, puntando verso un rafforzamento dell'impegno nel settore delle energie rinnovabili innovative. Il decreto prevede l'avvio di gare per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non convenzionali, tra cui biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore e fotovoltaici floating. Questa iniziativa si inserisce in un quadro normativo volto a sostenere la transizione energetica del Paese, promuovendo lo sviluppo di tecnologie rinnovabili all'avanguardia e contribuendo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Gli incentivi previsti dal Decreto FER 2 mirano a stimolare gli investimenti in progetti che possono giocare un ruolo cruciale nel mix energetico del futuro, riconoscendo l'importanza di diversificare le fonti di produzione energetica e di esplorare nuove soluzioni sostenibili. Le gare saranno strutturate in modo da garantire una distribuzione equa delle risorse, favorendo l'adozione di tecnologie innovative in grado di offrire prestazioni efficienti e sostenibili. In particolare, l'attenzione verso soluzioni come i fotovoltaici floating e gli eolici off-shore testimonia la volontà di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal territorio nazionale, inclusi gli spazi acquatici.