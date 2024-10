Prezzi delle case in aumento. La classifica definitiva 2024

Il mercato immobiliare italiano, dopo essere stato oggetto di una profonda crisi lo scorso anno, in questo 2024 sta dando alcuni inequivocabili segnali di ripresa. Nonostante i dati del primo semestre si stati ancora una volta negati, con dati in calo su base annua, nel secondo sono stati registrati i primi miglioramenti dopo oltre dodici, lunghissimi mesi. Tale ripresa, nello specifico, sarebbe attribuibile in prima istanza alla diminuzione dei tassi di interesse: tale tendenza, va sottolineato, dovrebbe proseguire anche per l'intero 2025, stando almeno alle indiscrezioni provenienti dalla Banca Centrale Europea. Infatti, al netto delle grosse difficoltà riscontrate, soprattutto in termini di domanda, dal mercato immobiliare italiane durante il 2023, i prezzi delle case nelle città hanno continuato a crescere in maniera inesorabile. E ciò si è verificato anche durante il primo semestre dell'anno in corso, specialmente nei grandi centri urbani, che hanno fatto registrare incrementi superiori al punto percentuale su base annua. La fase di crisi recentemente attraversata, infatti, non ha arrestato in alcun modo l'aumento del valore degli immobili nei principali centri dello Stivale: si è trattato di un trend scaturito principalmente dal continuo afflusso di persone alla ricerca di una nuova abitazione, oltre che alla massiccia presenza di immobili specificatamente dedicati all'affitto turistico, così come alla mancanza di efficaci piani di sviluppo immobiliare nella maggior parte dei grandi Comuni del nostro territorio. Come detto, gli aumenti sono stati confermati anche per il 2024, con una media nazionale che, nel primo semestre, ha raggiunto il +0,9% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Ci sono però forti variazioni locali: se a Firenze è stato toccato il +3,2%, a Milano e Napoli, le prime delle 'inseguitrici', ci si attesta sul +1,3%. Seguono Torino (+0,9%), Bologna (+0,7%), Bari e Roma (+0,6%), Verona (+0,3%) e Genova (+0,2%). Lieve calo, invece, a Palermo (-0,4%). Il trilocale rimane la tipologia di appartamento più ricercata, coprendo quasi il 50% delle domande di case: bilocali e monolocali, invece, si spartiscono la quasi totalità dell'altra metà delle richieste degli italiani. In questo contesto, l’unica eccezione è rappresentata da Milano, dove i bilocali continuano ad essere quelli più ricercati. I tempi di vendita, invece, sono intorno ai 105 giorni, come nel 2023, con Bologna e Milano che rimangono sotto la media rispettivamente a 68 e 81 giorni.