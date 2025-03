Bloomberg: “Prada acquisterà Versace. Nascerà un gruppo del lusso italiano capace di competere con Lvmh e Kering”

Roma, 2 marzo 2025 - Un gruppo italiano del lusso capace di competere con mostri come Lvmh e Kering, è possibile sperarlo se entro la fine di marzo Prada acquisterà Versace, come sostiene Blooomberg. Le trattative sarebbero già a buon punto e ci sarebbe l'accordo anche sulla valutazione della casa di moda: fino a 1,5 miliardi di euro.

Il giornale economico scrive: "Prada e Capri holding, proprietaria di Versace, potrebbero raggiungere un accordo entro la fine di marzo per la cessione, se le trattative dovessero andare a buon fine. Si sarebbe trovato un accordo sulla valutazione della casa di moda fino a 1,5 miliardi di euro".

Bloomberg sottolinea che, "dopo decenni in cui i marchi tricolore sono finiti in mani straniere, un eventuale accordo rappresenta una inversione di tendenza nel mondo del lusso italiano".

Quelli che sembravano semplici rumors hanno trovato conferma anche nel quotidiano francese Les Echos parlava nei giorni scorsi di trattative in fase avanzata: "Il gruppo milanese del lusso ha fissato in 4 settimane la durata dei negoziati esclusivi con Capri Holdings".

Qualcuno si era affrettato a smentire, e Miuccia Prada aveva dichiarato: "È sul tavolo di tutti", parlando della possibile acquisizione subito dopo la sfilata della collezione donna Fw25. Come è stata smentita la notizia apparsa giorni fa che Prada avrebbe dato incarico Goldman Sachs e Citi di valutare il dossier. Ma si sa queste operazioni non vengono mai reclamizzate, se non a cose fatte.

Inoltre Prada da fine 2024 avrebbe in cassa 450 milioni da spendere anche per acquisizioni. Gli unici dubbi sarebbero sull’effettivo costo di Versace. Nel 2018 Capri Holdings aveva rilevato il brand dalla famiglia Versace e da Blackstone con un assegno da oltre 1,8 miliardi di euro. Ma Donatella Versace, vicina ai 70 anni, che ha mantenuto la direzione artistica del marchio non è riuscita a frenare il calo, registrato comunque in tutto il settore della moda. Altro indizio riguarda la Capri Holdings, che ha in mano anche Michael Kors, ed è disposta a cedere l'azienda italiana, così come Jimmy Choo, soprattutto da quando l'antitrust Usa ha impedito la fusione del gruppo con Tapestry.