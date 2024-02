Novità e dettagli sul risparmio energetico Più efficienza con la sostituzione finestre

La sostituzione degli infissi con modelli di nuova generazione offre un risparmio energetico significativo, arrivando a ridurre i costi di climatizzazione estiva e invernale fino al 30%. Questi infissi si adattano specificatamente all'orientamento delle stanze, ottimizzando l'assorbimento dei raggi solari o migliorando l'isolamento termico in base alla loro esposizione. Infissi orientati a Sud proteggono dal calore estivo, mentre quelli posti verso il lato Nord migliorano l'isolamento dal freddo. Questa personalizzazione garantisce un ambiente più confortevole e assicura una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e per il raffrescamento, traducendosi in un minore impatto ambientale e, da non sottovalutare, anche in un risparmio economico sulle bollette. Investire nella sostituzione degli infissi rappresenta, quindi, una scelta vantaggiosa tanto per l'efficienza energetica quanto per il benessere abitativo, garantendo una climatizzazione più efficiente e sostenibile all’interno dell’abitazione.