Bonus assunzioni per disabili under 35: c'è tempo fino al 31 ottobre

Roma, 12 settembre 2024 – Un contributo per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei disabili under 35, e permettere loro di sentirsi parte attiva della società, è disponibile già dallo scorso 2 settembre. Per richiederlo, i datori di lavoro dovranno assumere a tempo indeterminato un lavoratore disabile di età compresa fra i 18 e i 35 anni, ed essere iscritti nel Registro Unico (RUNTS), o essere a capo di una onlus o di una organizzazione di volontariato. Il periodo di tempo valido è quello delle assunzioni fatte fra l'1 agosto 2020 e il 30 settembre 2024. Invece per presentare la domanda c'è tempo fino al 31 ottobre 2024.

La nota Inps n. 2906/2024

Lo rende noto l'Inps, che col messaggio n 2906/2024 ha fornito tutte le informazioni utili per presentare correttamente l'istanza. Il contributo è pari a 12mila euro una tantum, cui verranno aggiunti 1000 euro per ogni mese, a partire dalla data di assunzione, fino al 30 settembre 2024 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Fra le richieste dell'Inps per erogare il contributo, vi è il limite della mansione, che deve essere svolto in linea con lo statuto dell'ente, e non esserne quindi avulso. Tale bonus assunzioni per gli Enti del Terzo Settore, è stato introdotto con il Decreto Lavoro 2023, e nella fattispecie con l'articolo 28, che ha l'obiettivo di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità. Altre norme da rispettare per ottenere il contributo, sono: la conformità alla legge del 12 marzo 1999, n.68, che regola il diritto al lavoro dei disabili; una mansione, come detto, prevista dallo statuto; contratto di assunzione recante una data compresa fra l'1 agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

A chi spetta tale contributo

Coloro i quali verranno assunti o già lo sono stati, e concorrono alla richiesta del bonus, devono essere iscritti alle categorie protette, con una invalidità civile riconosciuta pari almeno al 46%. Il datore di lavoro presenterà la domanda attraverso il portale “Cassetto previdenziale del contribuente”. Il budget che l'Inps ha a disposizione è di 6 milioni e 115mila euro, oltre a 200mila euro che saranno usati esclusivamente per le spese di gestione. Qualora il totale delle richieste eccedesse tale importo, i contributi verranno rimodulati e ricalcolati in maniera proporzionale, così da soddisfare più richieste possibile.