La categoria catastale ha un'influenza sul bonus Ristrutturazioni? Risponde l'AE

La categoria catastale dell’immobile può avere qualche tipo di effetto sul bonus ristrutturazioni? Per rispondere a questo quesito che ancora tanti contribuenti hanno è intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate. In “La Posta di FiscoOggi” un contribuente aveva posto questo dubbio in merito dei lavori di ristrutturazione su un immobile accatastato nella categoria F/4, ovvero quella delle unità in corso di definizione. La persona in questione ha quindi chiesto al Fisco se il suo caso rientra in quelli validi per il bonus ristrutturazioni, ricevendo poi una risposta affermativa. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, è possibile ottenere il bonus ristrutturazioni anche per gli interventi realizzati su un immobile censito in categoria F/4. Questo a condizione che le opere edilizie abbiano come fine un intervento di conservazione del patrimonio edilizio già esistente e non un intervento di nuova costruzione. L’Agenzia ha continuato chiarendo che le unità in corso di definizione identificano porzioni di fabbricato esistenti ed individuati catastalmente, per le quali deve essere soltanto definita la consistenza e la destinazione d’uso come chiaro in una circolare dello stesso Fisco. Infine grazie al caso specifico appena esaminato è stato spiegato come, per avere diritto al bonus ristrutturazioni, sia necessario che al termine dei lavori l’immobile in questione sia accatastato in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ovvero immobili residenziali e relative pertinenze.