Bonus verde: quando si può richiedere. Così è più semplice ottenere il beneficio

Il bonus verde è stato istituito nella legge di bilancio del 2022 ed è attivo fino al 2024. Questa agevolazione, perciò, spetta a coloro che hanno fatto sistemazioni a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi o ha realizzato coperture a verde e di giardini pensili. Tutto ciò deve essere avvenuto nel 2020, nel 2021 o nel 2022. Si tratta di duna detrazione dell’Irpef del 36%. Questa detrazione va divisa in 10 mensilità con stesso importo con un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. Naturalmente, per avere questa possibilità, il pagamento dei lavori deve essere effettuato con sistemi tracciabili: non è quindi possibile attraverso i contanti. Può richiedere questa detrazione, quindi, coloro che possano dimostrare l’idoneità della richiesta. La detrazione massima che si può ottenere è di 1.800 euro, che sono pari al 36% di 50.000 euro (tetto di spesa massimo).