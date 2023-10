ADAS auto: ecco i dispositivi di assistenza alla guida

Quando si decide di acquistare una nuova automobile le prime cose a cui si pensa sono, ovviamente, il modello che deve rispondere, non solo a criteri estetici ma, soprattutto, funzionali alle nostre esigenze, poi gli optional e i vari accessori; quasi nessuno ha in mente i sistemi ADAS, probabilmente perché, quanti di noi sanno cosa siano questi dispositivi auto di sicurezza? Facciamo quindi chiarezza. I sistemi ADAS auto sono dei dispositivi, tecnologicamente avanzati, di assistenza alla guida, presenti ormai obbligatoriamente su tutte le nuove vetture, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2019/2144, entrato in vigore negli stati membri (quindi anche in Italia) lo scorso 6 luglio 2022: a partire da questa data le nuove auto immatricolate nel 2022/2023 devono avere l'adattamento intelligente della velocità, l'avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, l'avviso avanzato di distrazione del conducente e il rilevamento in retromarcia. A questi dispositivi ADAS obbligatori 2022 e 2023 vanno aggiunti anche altri sistemi di sicurezza auto, altrettanto obbligatori, come: l'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock, la segnalazione di arresto di emergenza e il registratore di dati di evento.