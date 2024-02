Abbandonare la plastica con semplicità

Il sistema di filtraggio dell’acqua è una soluzione molto comune nelle abitazioni per due importanti fini. Il primo è aumentare la qualità dell’acqua, il secondo, invece, è dire addio alle bottiglie di plastica. I sistemi di filtraggio sono di quattro tipi: caraffe filtranti, filtri per il rubinetto, gasatori e dispositivi per l'osmosi inversa. Il primo è quello più semplice: consiste in due brocche che si riempiono e mandano l’acqua in un filtro che ne leva tutte le impurità. Il secondo, invece, è semplicemente un dispositivo che si attacca al rubinetto e che va cambiato ogni volta che si esaurisce. I gasatori, il terzo genere, sono consigliati per chi ama l’acqua frizzante, visto che immettono la CO2 nell’acqua di rubinetto. L’ultimo tipo sono i dispositivi che utilizzano l'osmosi inversa e devono essere installati al di sotto del lavandino: il processo di filtrazione avviene attraverso una membrana che separa l’acqua da tutti i componenti che non la rendono buona.