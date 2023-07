Salvini: "Giusta direzione. Pronti a inaugurare anche la 5ª corsia in A8"

"Una bella giornata per noi milanesi che ci immettiamo sulla A4 che da oggi ha una nuova quarta corsia in sicurezza, per i lombardi questa nuova opera significa ore di vita risparmiate passate in macchina. L’inaugurazione di questa prima tratta che completeremo entro il 2024 è la dimostrazione che stiamo viaggiando nella direzione giusta e non ci fermeremo qui, a settembre inaugureremo la quinta corsia in A8 proprio quando la Milano Laghi festeggerà il centenario come prima autostrada a pedaggio d’Europa. Spero che Aspi riesca a proseguire in questa direzione e a mettere a terra miliardi di euro di cantieri, come quelli della Gronda, del Passante, del Nodo di Firenze e della dorsale adriatica". All’auspicio del ministro Salvini intervenuto all’inaugurazione, ha fatto eco la dichiarazione dell’amministratore delegato Aspi Tommasi: "Questa nuova opera è la dimostrazione che attraverso il digitale e l’innovazione si può potenziare un’infrastruttura e integrarne il processo di gestione. Siamo riusciti a rendere reale questa visione perché negli ultimi anni abbiamo messo insieme un Gruppo industriale capace di mettere in sinergia più competenze che possono operare anche al di fuori del mondo autostradale".