Le sfide della carta. Mercati, innovazione e strategie per il futuro

Lucca ospita per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “QN Distretti”, le sfide dei territori e dei distretti italiani che incontra i protagonisti delle filiere produttive. Giovedì 5 dicembre a partire dalle 17 nella sede di Confindustria Lucca in piazza Bernardini 41, la nostra iniziativa vedrà riuniti industriali, esperti del settore e amministratori pubblici, che parteciperanno al convegno dal titolo “Il distretto della carta di Lucca: tradizione, innovazione e sostenibilità per il futuro”.

Un appuntamento interessante, anzi, strategico, data l’importanza che riveste in Europa il Polo cartario lucchese. L’obiettivo di QN Distretti, infatti, è quello di stimolare una sintesi utile alle proposte e ai bisogni di una filiera, quella cartaria, che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Le sfide odierne si chiamano mercati, innovazione e strategie in grado di dare risposte concrete a uno dei perni su cui l’industria cartaria si basa: quello delle risorse energetiche, congiuntamente agli obiettivi incalzanti fissati dall’Agenda 2030. Il dibattito è suddiviso in due panel, a partire dalle 17. Dopo l’introduzione di Cristina Privitera (Vicedirettrice di QN La Nazione) il primo panel vedrà gli interventi di Mario Pardini (Sindaco di Lucca), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana) e Marcello Pierucci (Presidente Provincia). Sarà poi la volta dei relatori Nicola Lattanzi (Professore ordinario di Strategia e Management per i Sistemi Complessi presso la IMT Alti Studi Lucca), Gianluca Magrì (Corporate Finance Associate Istruttoria Export SIMEST), Daniele Matteini (Presidente Confindustria Toscana Nord) e Tiziano Pieretti (Vicepresidente Confindustria Toscana Nord). A moderare il dibattito sarà Francesco Meucci, caposervizio della redazione di Lucca.

Il secondo panel vedrà Gabriele Adamo (Energy & Public Affairs Manager PLD Italy Essity), Riccardo Balducci (Gruppo Sustainability Director Sofidel), Giulia Raucci (Corporate Finance Senior Specialist Istruttoria Finanza Agevolata Centro-Sud SIMEST), Eleonora Rizzuto (Presidente Aisec e Coordinatrice Gruppo di lavoro ASviS Goal 12), Antonio Sileo (Direttore Area Sostenibilità I-Com), Francesca Stigliano (Corporate Finance Senior Specialist Istruttoria Finanza Agevolata Nord SIMEST). A moderare Guglielmo Vezzosi giornalista QN La Nazione.

I temi affrontati riguarderanno come il distretto mantiene la sua competitività nonostante i cambiamenti nel mercato globale, la tradizione come forza trainante per l’innovazione e la crescita sostenibile, così come le nuove dinamiche di domanda nel mercato internazionale della carta e come affrontare la concorrenza internazionale e le sfide logistiche globali. Industriali ed esperti parleranno inoltre di come ridurre il consumo energetico nei processi di produzione cartaria e l’adozione di fonti di energia rinnovabile con l’integrazione di tecnologie green nel settore. Il confronto tra imprenditori ed esponenti della pubblica amministrazione, sarà anche il momento utile per fare il punto sulle questioni normative, di come renderle efficaci e non ostacolo di uno sviluppo che, transitando senza dubbio dalla tutela ambientale, deve altresì risultare competitivo. L’iniziativa è organizzata con il supporto di SIMEST e Sofidel, in collaborazione con Confindustria Toscana Nord.