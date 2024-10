Formazione e opportunità. Sette percorsi per il futuro

VIAREGGIO

I corsi ITS della Fondazione ISYL sono progettati per rispondere alle crescenti esigenze del mercato nautico e della logistica. B-SYS (On-Board Systems), per la formazione di tecnici superiori esperti nella gestione e manutenzione dei sistemi elettrici ed elettronici di bordo. Con l’aumento della complessità tecnologica delle imbarcazioni, la domanda di tecnici qualificati è in crescita.

Ufficiale di Coperta, figura chiave per la sicurezza e la gestione delle navi. Questo ruolo è richiesto tanto nel settore dei superyacht quanto in quello dei trasporti marittimi commerciali, garantendo ampie opportunità di carriera.

Capobarca, responsabile della gestione delle commesse nei cantieri navali, affianca project manager e armatori nella costruzione o refitting degli yacht. La competenza in questo ruolo è essenziale per assicurare il successo dei progetti.

In ambito logistico, il corso TECLOG2 – Trasporti e Logistica forma specialisti capaci di gestire il trasporto intermodale e l’infrastruttura logistica. Le aziende necessitano sempre più di professionisti preparati a ottimizzare i flussi di merci e persone.

Il corso Steward/Stewardess si concentra sul fornire competenze legate all’accoglienza e alla cura degli ospiti a bordo di superyacht, un servizio sempre più richiesto nei mercati di lusso.

Y&B2 – Yachting Builder è pensato per chi vuole lavorare nella progettazione e costruzione di yacht

Marina Yachting Manager (MYM2) prepara figure esperte nella gestione delle marine e dei porti turistici, settori che richiedono sempre più competenze specifiche nella digitalizzazione dei processi.

Le iscrizioni a questi corsi si chiuderanno tra il 21 e il 28 ottobre. Le aziende del settore sono in cerca di personale formato e i percorsi ISYL, grazie ad una formazione pratica e agli stage in azienda, offrono un’opportunità da non perdere per chi desidera costruire una carriera solida. Per info e iscrizioni www.isyl.it

Sono previste anche iniziative per agevolare il percorso degli studenti? "Stiamo attivando convenzioni con mensa, agenzie di alloggio e trasporti per supportare gli studenti che frequentano i nostri corsi – osserva Luigi Bruzzo –. Un’altra iniziativa importante è il bando per l’accesso alle borse di studio, che sarà pubblicato a breve".