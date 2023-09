Vademecum per orari e mezzi di trasporto

Gli orari d’ingresso al Cersaie sono dal lunedì al giovedì 9-19 e il venerdì dalle 9 alle 18. L’ingresso è gratuito previa registrazione on-line. Per raggiungere la fiera in auto l’uscita è quella di ’Bologna Fiera’, uscita tangenziale numero 7. L’uscita 8 è invece chiusa la mattina, dalle 8 alle 10, e nel pomeriggio, dalle 17 alle 19. Chi usa il treno può prendere dalla stazione centrale un taxi dal posteggio di Piazza Medaglie D’Oro o al Kiss&Ride di via Carracci o le linee di bus per 35 - 38 - 28.